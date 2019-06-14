袁沛儀：消息淡靜　匯市膠着

中美貿易關係會否有進展需要等到G20峰會完畢才有分曉，料匯市近日偏向淡靜。美國將公布零售銷售及消費信心指數，市場料好壞參半，加上經濟增長面臨放緩風險下，料美元97.5見阻力。



至於歐洲，今日沒有重要經濟數據公布；歐元技術上200天線1.1370見阻力，目前貼近超買，料先技術調整，下試50天線1.121。英國目前觀望保守黨黨魁人選，脫歐進程膠着，估計英鎊在1.26與1.287區間整固。



市場投資氣氛淡靜，長息在低位徘徊，料避險資產繼續受捧；料美元兌日圓反覆下試107.80；美元兌瑞郎也應如是，不過技術上超賣，料先見技術反彈上試0.9960。



澳洲及新西蘭基本面疲弱，尤其是前者，不過料匯市已反映兩地央行實行寬鬆貨幣政策的預期，料澳元及紐元下行空間有限；估計分別下試0.685及0.656。市場料油組將延長減產協議，不過原油需求在經濟增長放緩下將回落，油價在近日低位50美元徘徊，料美元兌加元下望1.3280。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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