美股收市：道指升101點　Uber急漲逾半成

聯儲局加息預期升溫，刺激美股收市做好。道指收報26,106點，升101點或0.39%，連續連續兩日跌勢；標指收報2,891點，升11點或0.41%；納指收報7,837點，升44點或0.57%。



貿易緊張氣氛持續，影響投資者入市情緒。中美兩國元首預期於6月28至29日會面，但能否達成協議尚存很大的不確定性。



數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外增加3,000人，至22.2萬人的5周高位，市場原預期降至21.5萬人，或反映就業市場有降溫迹象，同時增加了聯儲局減息的預期



另外，勞工部周四的另一份報告顯示5月份進口價格按月下跌0.3%，為今年首次月度下降，表明美國通脹壓力低迷。



個股方面，迪士尼獲大行調升目標價至160美元，刺激股價全日升4.43%，收報141.73美元。



瑜伽服裝公司Lululemon首季盈利和收入雙雙多過市場預期，主要受惠網上銷售以及核心的緊身褲和慢跑褲銷售增長。該公司並調高全年收入和每股盈利預測，股價全日上漲2.12%。



券商Evercore給予召車App公司Uber和Lyft「跑贏大市」評級，部分反映業界前景看俏。Uber股價收漲5.21%；Lyft亦急漲4.79%。



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