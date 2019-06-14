【賺息攻略】再有銀行加定存息　最高2.3厘

銀行存款爭奪戰白熱化，周四(13日)再有三家中資銀行加推定期存款優惠，趁半年結前積極吸納資金以粉飾櫥窗。同時，市場對短線資金需求上漲，出現短期拆息高於長息的利率倒掛現象。



財資市場公會資料顯示，周四銀行同業拆息全線上揚，其中1個月期息亦抽高至2.62厘，創2008年11月以來最高水平，升勢更蔓延至兩周期拆息，周四漲0.5厘，至2.76厘，高於其他年期的拆息水平。



近期招商永隆銀行積極上調港元存款利率，並推出快閃及迎新優惠，周四調升1年期或以下存息，經其手機程式敍做1個月定期存款，年息上調0.4厘，至1.75厘，同日更推升級快閃優惠，3個月港元定存利率可達2.3厘，於市場上處較高水平，惟名額有限。



●港銀行淨息差料收窄

市場競爭轉趨激烈，工商銀行(亞洲)及南洋商業銀行亦紛紛出招應對。工銀亞洲推出68日港元定期存款優惠，年利率達2.2厘。



至於南洋商業銀行，則將一年期或以下的港元定存利率，全線調高0.1厘，三個月期升至2.1厘。



儘管本地拆息及存息均呈上行勢頭，惟分析認為主要由季節性因素帶動，屬於短期現象，半年結後息口有機會回落。畢馬威中國香港銀行業與資本市場主管馬紹輝相信，儘管香港銀行去年淨息差擴至1.75厘，但展望美國今年下半年有機會減息一次，加上環球充滿不確性，影響市場情緒，預計今年部分香港銀行淨息差面臨收窄壓力。



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