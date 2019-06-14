【市前重點睇】道指升百點　油價反彈

●美匯指數升上97.01，港匯見7.8285，離岸人民幣(CNH)企6.931，圓匯見108.34，歐元跌至1.1278，英鎊低見1.2674。金價飆至1,343美元。布油觸及62.64美元後回順，企61.31美元，紐油漲至52.17美元。道指期貨上升。



●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，相信中國在貿易戰所承受的整體經濟傷害比美國更高。



●特朗普政府向美國國會承諾，將在兩年期限內，落實聯邦機構遵守華為交易禁令。美國官員指出，雖然特朗普提高了將華為納入對華貿易協議的可能性，但美國將繼續禁止華為參與5G網絡建設。



●特斯拉對中國產Model 3零部件提出的關稅豁免申請遭到拒絕。



●道指收報26,106點，升101點或0.39%，結束連續兩日跌勢；標指收報2,891點，升11點或0.41%；納指收報7,837點，升44點或0.57%。 https://bit.ly/2KNKI0d



-券商Evercore給予召車App公司Uber和Lyft「跑贏大市」評級，部分反映業界前景看俏。Uber股價收漲5.21%；Lyft亦急漲4.79%。



-「新債王」Doubleline Capital創辦人兼行政總裁岡拉克表示，自去年年中以來，美股標指表現強過四大科技「FANG」，恐意味到股市已到達周期性高位。 https://bit.ly/2ZrFMCC



●港股ADR指數收報27,201點，跌93點。



●美國10年期國債孳息率跌2.6點子，報2.0945厘。



●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加3,000人，至22.2萬人的5周高位，市場原預期降至21.5萬人。



●美國5月份進口價格按月下跌0.3%，為今年首次月度下降。



●紐約期油收報每桶51.14美元，升1.14美元或2.2%。布蘭特期油收報每桶61.31美元，升1.34美元或2.2%。



-阿曼灣水域周四(13日)有兩艘油輪遇襲爆炸起火。美國國務卿蓬佩奧同日表示，伊朗要對油輪遇襲一事負責，並指今次是伊朗另一次挑釁行動。伊朗駐聯合國代表否認有關指控。市場憂心美伊爆發衝突的可能性上升。



-石油輸出國組織(OPEC)警告，緊張的貿易局勢在削弱全球石油需求，該機構下調今年早些時候對石油需求的預估，並且預計未來面臨進一步挑戰。



●紐約期金收報每安士1,343.7美元，升6.9美元或0.5%，連升3日。



●英國富時100指數收報7,368點，升少於1點；法國CAC指數收報5,375點，升少於1點；德國DAX指數收報12,169點，升53點或0.44%。 https://bit.ly/2XemzXn



●秘鲁央行维持關鍵利率在2.75厘不變。



●傳中國大豆進口商要求美國出口商，將7月份裝船的貨物推遲到8月份，8月裝船貨物推遲到9月。



●【賺息攻略】再有銀行加定存息，最高2.3厘。 https://bit.ly/2KNwaxH



●入股皇冠，新濠派員澳洲解畫。 https://bit.ly/2F5teZG



●東亞預警盈利大跌。 https://bit.ly/31x3E9C



●TVB考慮將星美清盤。 https://bit.ly/2IdwOCV



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