【股民熱話】投資者短線要睇實呢三個「7」…

呢期投資市場風兩飄搖，對外有中美貿易戰，對內有修例風波。總之一波未平，一波又起。短期投資者仲要睇實呢三個「7」！



第一個「7」，乃6月17日，美國貿易代表辦公室將會就約三千億美元中國商品加徵25%關稅徵求意見，並舉行公開聽證會。如無意外，美國將會以華為的禁令作談判的條件之一，而中國就可能對剩餘的價值一百億美元美國商品加徵關稅，又或者恢復去年底取消的美國汽車進口關稅。呢個聽證會開成點，可能會對月底的談判取向有啟示，須密切關注。



第二個「7」，乃香港的立法機構可能會就具爭議性的修例在6月27日投票。到底此前發展如何，會否將動盪蔓延至七月初，足以影響下半年的投資部署，自然要密切留意事態發展。



第三個「7」，乃人民幣「保七」之戰。由於愈近六月底半年結，市場流動性例牌趨緊，到底人民幣會唔會再度快速貶值，甚至會穿七算，自然是廠家、股民、定存戶最關心的問題，因為這關係到中資股的估值，亦即是港股的估值，牽一髮會動全身，不得不注視。



中國人一向認為「7」字是不吉利，呢三個「7」一旦化身成股市「黑天鵝」的凶象，會有多大殺傷力，就要拭目以待。短期股民要密切事態發展，做好準備，以主動規避市場風險。



東方產經專欄作者帥哥

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