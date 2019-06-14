亞洲股市：日股靠穩　韓股失守2100點

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數重上21,000點關，最新報21,045點，升13點或0.07%。



Sony(索尼)升逾3%，對沖基金Third Point再狙擊公司，呼籲其剝離半導體業務，並出售金融和其他部門的股份，以便定位為全球領先的娛樂公司。



南韓首爾綜合指數則失守2,100點關，最新跌3點或0.19%，報2,099點。三星電子升0.23%。



澳洲悉尼普通股指數跌2點或0.04%，報6,616點。鈾礦生產商Paladin Energy委任Anna Sudlow為財務總監，股價跌逾3%。



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