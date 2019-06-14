【先到先得】墨爾本自選獨立屋連地皮　售價239萬港元起

獨立洋房私隱度高，又可容納多個家庭成員，雖然在香港看似遙不可及，但在澳洲墨爾本，只需二百餘萬港元就可購買連地皮的獨立屋。今次介紹的Jubilee，屬澳洲當地搶手的大型屋苑，當中佔地二千多方呎的地皮連自選獨立屋(連前後花園及雙車庫)，套餐售價低至239萬港元，首期低至19萬港元，室內面積呎價由1,500港元起。樓盤今次由Ray white全球獨家代理，於香港率先發售最新一期地皮，先到先得。是次發展商送兩年共十厘租保，以及最低土地價格成交保障，若交易前地價下跌，發展商會以市場最低價作準，由發展商承擔風險兼封蝕本門。



Ray White銷售總監許嘉宇表示，是次推出全球獨家44幅永久業權地皮連獨立屋，當中獨立屋可選擇單層或雙層，戶型由三房至六房不等，屋的外形及室內設計均可讓買家自由選擇，當地建築商可提供多款設計，例如採用較大的窗增加採光度，而屋外的顏色亦可自行配搭，從傳統到時尚的設計均可選擇。至於地皮面積由約二千至五千方呎不等，用途多元化，除了種植外，更可放置跳彈床及水池等。



他又介紹，Jubilee整個屋苑提供約7,000座洋房，包含綜合配套的大型屋苑，在澳洲十分罕見，除了擁有全澳洲首個私人水上樂園，更有中、小學及幼稚園，託兒中心等家庭生活所需，亦有超級市場、休憩用地、餐廳等，更有免費Wifi網絡覆蓋全屋苑範圍。樓盤總面積約480公頃，預計未來有兩萬居民入住，堪稱墨爾本最具規模的別墅開發案，由深耕30年的開發商Lotus Living投資興建，屬大型社區式屋苑，並以現代化市區規劃為藍本，依火車站而建，距離市中心CBD 僅30分鐘車程。



樓盤早於2014年開始分階段發售，同年有車站落成，令交通變得方便，同時亦刺激銷情，發展商將屋苑大部分期數留在澳洲當地出售，過往每一輪開售時物業都獲一掃而空。隨着項目周邊的配套愈來愈完善，更多家庭遷入區內，令區內平均空置率僅2.9%。而樓盤所在地的地價中位數，亦在3年間上升達55%，可見買地建屋較純粹買單位更具長遠投資價值。加上樓盤鄰近火車站，交通四通八達，只需30分鐘直達市中心，深受當地自住及投資者歡迎。



樓盤坐落於新市區Wyndham Vale，是被維州政府指定重點發展城區，目前周圍城區配套的大規模基建工程，正進行得如火如荼。從Wyndham Vale只需5至8分鐘車程，直達區內第二市中心Werribee。而政府亦花費300億澳元，將Werribee打造為澳洲大學城，未來將擁有50層高的摩天大廈、高科技新興產業及世界頂尖大學，創造10萬個工作崗位，亦可從世界各地吸引8萬名居民和5萬名學生，因此可吸引愈來愈多人遷進區內。



事實上，墨爾本是一個東西發展不均衡的城市，東南區發展已經相當成熟、可供開發的土地資源有限，而Werribee則位於墨爾本西南部，地區擁有廣袤的土地，環境宜人，配套豐富，尤其房價適中，開發成本更低。當區規劃完善，人口增長迅速，素有「墨爾本西部新首都」之稱，鑑於墨爾本市中心樓價持續上升，人口開始向外遷移至周邊地區，預計到2031年，該區的人口將增長至33萬，並帶來5,000個就業機會。



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墨爾本全新獨立屋連地皮展銷會及講座

日期：6月15及16日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間：下午1時及4時（周六）/下午3時（周日）

講座主題：買地建屋

查詢電話：9187 6057 (吳先生)/6757 1237 (梁先生)/9863 6375 (甘先生)

網上登記：http://bit.ly/2WVDv4J





