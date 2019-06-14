【港股開市】四大內銀偏軟　內房回吐

港股開市偏軟，恒生指數低開113點或0.42%，報27,180點；國企指數低開25點或0.24%，報10,446點。



友邦保險跌1%，拖低恒指27點。騰訊升0.1%，報334.6港元。中國移動、香港交易所及滙豐控股低開0.2%至0.4%。油價急彈，中國海洋石油升0.8%。



內銀內險股普遍向下，四大行跌0.3%至0.6%；交通銀行跌1.1%。中國人壽跌1.1%；中國財險跌1.2%。



內房股回吐，碧桂園低開2.4%；華潤置地跌1.8%，是表現最差兩隻藍籌；中國海外跌1.6%；萬科跌1%。



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