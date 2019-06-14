【即市分析】內房股有勢再發力

東方產經專欄作者桃桃：港股本周以來先抽高後回落，恒指昨日(13日)險守10日線樓上，大部分板塊表現疲弱，惟內房股卻連日受捧。藍籌股碧桂園(02007)昨急彈半成收市，中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)近日由低位反覆回升。此外，萬科企業(02202)更締造七連升強勢，中國奧園(03883)亦創出10.4元的上市新高。



雖然有傳內地收緊房企融資，加上人民幣近期反覆偏軟，不利持有大量美元債務的內房股。不過，內地在面對中美貿易戰的衝擊下，作為經濟重柱的房地產市場更加不容有失，市場預期中央短期出招打擊樓市的機會率並不大，房企經營環境將有所改善。



內房股近日普遍由低位回升，若有意搭轉順風車，應以資產質素較優的大型內房為主力，當中可留意中海及潤地，兩者股價跌至現水平已見承接，可考慮趁低吸納機會。至於較進取者則可揀碧桂園及萬科，近日反彈力持續增強，值得吼位跟進。

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