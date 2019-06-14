東亞銀行發盈警　大行狠劈其目標價

李國寶任主席的東亞銀行(00023)發出盈利警告，周五(14日)股價急挫近9%。有大行睇淡其前景，大削股份目標價。



中金發表報告，基於東亞上半年料出現重大資產減值損失，大削其目標價14%，至21.7港元。花旗隨即大降東亞2019年每股盈利預測46%，重申其「沽售」評級，目標價下調13.5%，至20.4元。



東亞指出，該行在中國內地的部分貸款資產信貸級別下調，並導致最多30億元的重大稅後減值損失，預計今年上半年的股東應佔溢利將較去年同期的39.92億元顯著下降。



該行表示，早年在中國內地批出4項面值總值約為62億元，來自非一線城市商業地產界別貸款資產，受惡化的市場環境影響而預先下調信貸級別，該行需就此作25億至30億元稅後減值損失。



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