【即市分析】科創板開板　券商股有勢追落後？

東方產經專欄作者股博士：內地科創板昨日(13日)突然正式開板，A股市場的券商股已率先起動，惟港股市場的相關股份走勢仍相對落後，有冇機會順勢炒番轉？(證券股表現：https://bit.ly/2lFjV86 )



內地相關部門表示，設立科創板並試點註冊制，是深化資本市場改革開放的基礎制度安排。截至6月11日，已受理的科創板企業總數達122間。



事實上，近期中美貿易戰演變為科技戰，華為更受到美國制裁，令中國了解到掌握科技技術與關鍵零組件的重要性。而被視為中國納斯達克的科創板應運而生，被認為是內地推動科技自立的舉措，目的正是扶持包括半導體、人工智慧(AI)、生物科技等關鍵戰略產業，令科技領域不至於處處受制於人。



在科創板正式推出後，相關科技產業在集資與發展上將有更多可能性，加上容許符合標準的境外公司到中國上市，對內地資本市場開放亦有一定象徵意義，長遠可提振市場信心，對券商股有利。有分析預期，科創板將為券商帶來每年53億元人民幣的增量業務。



當然，科創板仍是一個新嘗試，內地資本市場欠缺成熟的機構投資者，亦是一個弊病，到底推出後反應如何只能靜觀其變，但趁現時短炒一轉相關概念股未嘗不可。



在港股上市的中資券商股，包括中信証券(06030)、海通證券(06837)、中國銀河(06881)、HTSC(華泰證券)(06886)及中信建投証券(06066)等股份較其A股普遍存在明顯折讓，後市或有追落後空間。走勢上，上述5隻股份4月以來已率先由高位回落，惟近日齊齊有見底回升迹象，不妨從中揀隻心水股出擊，跌穿前低位即止蝕，風險有數得計。

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