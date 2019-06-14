Facebook擬下周推虛擬貨幣　多間公司參與支援

市傳全球最大社交網絡Facebook(Fb)擬推出的虛擬貨幣GlobalCoin已秘密開發逾6個月，並計劃於下周二(18日)推出市場。



外電報道，Fb已與十幾間公司簽署協議，當中包括Visa、萬事達(Master Card)、PayPal及Uber等，以支援GlobalCoin項目，而每間參與的公司將向有關項目各自投資約1,000萬美元。



據悉，金融科技公司Stripe、旅遊預訂網站Booking.com及阿根廷電子商務網站MercadoLibre亦有份參與Fb的虛擬貨幣項目，但報道未有作詳細說明。



Fb早於2017年已考慮推出虛擬貨幣，惟至去年12月才宣布將推出GlobalCoin，惟一直未有透露有關細節。



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