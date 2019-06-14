港股格局：姚浩然料現階段難有大突破

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場料本月聯儲局未必減息，反而7月機會較大，刺激美股炒上，但觀乎A股在2,830點至2,950點之間上落，料港股現階段難有較大突破，雖則恒指在26,700點有承接力，但27,300點至27,400點見阻力，料大市會在26,800點至27,400點之間上落。



至於油價回升，惟現時仍未算有方向，預計「三桶油」僅屬橫行上落，倘若入市以短線策略操作較好。



東亞銀行(00023)發盈警，他認為要睇睇屬個別事年還是內地貸款出問題。他同時憂慮經濟疲弱導致壞帳風險增加，現階段不會考慮吸納銀行股，故不建議博反彈。



內地推出科創板，他指對A股氣氛有幫助，但相關A股ETF短線未必有大豐收。



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