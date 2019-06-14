貿戰升級：大型晶片製造商博通調低年度銷售預測

外電報道，中美貿易戰升溫，美國大型晶片製造商博通(Broadcom)下調年度銷售預測，由3個月前預測的245億美元降低至225億美元，由於訂單量減少，公司在下半年將採取保守策略。



博通為蘋果公司、三星電子、華為的零組件供應商之一，公司的訂單數量的升跌，可為衡量全球大型智能手機生產商對未來需求的一項指標。



該公司行政總裁Hock Tan表示，目前看到需求出現廣泛的放緩，主因是持續的地緣政治不確定性，以及對華為的出口限制措施所影響，客戶正積極降低庫存，故公司下半年將保守。



博通截至5月5日的財政季度，銷售額增長10%至55.2億美元。



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