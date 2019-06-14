第二上市中概股可納入港股通？李小加：「時間問題」

市傳阿里巴巴已向香港交易所(00388)秘密遞交上市申請，港交所行政總裁李小加指，該所一般不具體討論個別案件，「到了最後公開遞交大家就都知道了」，不過在企業遞交上市申請以後，該所就不會主動討論。



至於中概股回港第二上市可否納入港股通。他回應，現在納入港股通有既定政策及規則，「大方向肯定是好的公司，及愈來愈多的公司，都會逐漸納入互聯互通之內」，但具體每類公司什麼時候、形式、條件下納入，均須與內地的交易所不斷地溝通及商討。



他相信，「市場認為該發生的事情都會發生，只是時間和形式」。他對此充滿信心，但強調不代表已有定案，「發生一件事情，就討論一件事情，一件一件往前走」。互聯互通發展不會停下來，反而會愈來愈大及成功，因機制有利中國、香港及世界市場。



他重申同股不同權公司納入港股通時間表仍是「年中」，沒有變化。同時樂見周五多一隻生物科技板塊的新股上市。



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