傳港交所前高層涉違規　李小加：不評論個別市場猜測

有傳香港交易所(00388)前高層員工在審批新股時涉嫌違規，港交所行政總裁李小加回應，「不能評論任何具體個別人士、個別案件，特別是個別員工的事情，這是一貫政策」。不過，他亦注意到市場上有很多猜測，但一切都是猜測。「至於猜測是否屬實，有待時間才能證明」。



他對於香港上市發行制度充滿信心，因為制度核心的標準十分清晰，自由裁決量亦非常有限，加上有市場主導的披露制度。「在制度之下，無論是誰，在監管的過程中間，權力都受到了非常清晰的制衡和制約，沒有很大的裁決權，沒有一個人能夠做出讓一間公司來上市」，強調是一個充分制衡的決策機制。



他續指，機制中最主要的核心是把權力限制，使貪腐的空間大幅縮細，重申對機制充滿信心。惟他坦言，「再完美的制度，都不可能完全杜絕蛀蟲、杜絕爛蘋果，但只要一旦發現有爛蘋果，一旦有蛀蟲，會毫不猶豫、乾乾淨淨地把它清除掉」，強調對制度的自我偵錯能力及清除能力充滿信心。



被問及現時的報道是否個別案件，李小加重申，相關報道都是猜測，不是事實。等到是事實時，再來討論。即使到了那時候，具體的個案、具體的個人，作為政策都是不易去加以以評論。



至於該所未來會否加強內部風險管控，對合規進一步加強。他指，對於合規的加強、內部的程序審議，是永遠在路上，從來沒有停過，亦不會因為某一件事情停下來，強調監管永遠在路上，該所亦有一直檢視。



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