中國擬設國家油氣管網公司　三桶油共持股五成

外電引述消息報道，中國擬成立國家油氣管網公司，資產規模或達3,000億至5,000億元人民幣，國資委將控股50%以上，內地三大油企將持有其剩股權，中石油(00857)、中石化(00386)和中海油(00883)的持股比例約為7：2：1。



報道指，國家油氣管網公司或在今年8月掛牌，部分儲氣庫、LNG(液化天然氣)接收站及油品碼頭將劃歸國家油氣管網公司，國家管網建設工程公司有機會同時成立；預期國家油氣管網公司至少要到掛牌一年半載才能真正開始營運。



據悉，跨境管道暫時不會納入國家油氣管網公司，仍由中石油營運管理。



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