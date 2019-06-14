新股專輯：翰森製藥曾炒高逾3成

香港歷來最貴入場費新股翰森製藥(03692)首日掛牌，股價高開14%後繼續挾上，高見18.7元，較招股價14.26元高31.1%，每手2,000股盛惠3.74萬元。最新報17.88元，成交14.8億元。



該股香港公開發售部分錄得超額認購約10.77倍，認購1手中籤比率為60.01%，要認購4手即8,000股才可穩獲1手。



公司專注中樞神經系統疾病、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病六大治療領域，目前有近百種在研藥物，目標於今、明兩年推出近30種。值得一提，其大部分主要產品均為首仿藥，即是首例獲准在內地上市的非專利仿製藥，售價普遍較原身專利藥便宜，因此需求龐大。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

