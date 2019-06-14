【大師睇市】港股混亂形勢前所未見

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股目前形勢混亂，無論是外圍還是內部均出現很多不明朗因素，情況前所未見，大市氣氛不樂觀。



大師指出，高銀啟德地撻訂事件，以及有銀行要為內地房地產界別作撥備，正正反映兩地樓市危機，亦是他一向不看好內房、內銀及本地銀行的原因。



他又指，外圍有很多不確定性，中美貿易戰拖累全球經濟，除非美國總統特朗普回頭是岸，否則將美國經濟推向深淵。另外，有兩艘油輪在阿曼灣水域受襲，觸發油價反彈，亦都是一場政治危機，呼籲投資者勿掉以輕心。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。