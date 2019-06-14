港元拆息︰全線回落 隔夜息跌穿2厘
2019年06月14日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，周五(14日)全線回落。隔夜拆息再失守2厘，跌至1.73厘；1星期報2.10厘；至於與市民供樓相關的1個月期降至2.41厘，結束連升4日的強勢；3個月期企2.39厘。
14/6/2019
隔夜 1.73321厘
1星期 2.10714厘
2星期 2.45643厘
1個月 2.41679厘
2個月 2.39893厘
3個月 2.39857厘
6個月 2.35821厘
12個月 2.39286厘
13/6/2019
隔夜 2.32722厘
1星期 2.59536厘
2星期 2.76286厘
1個月 2.62964厘
2個月 2.56179厘
3個月 2.55607厘
6個月 2.42786厘
12個月 2.41857厘
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