港元拆息︰全線回落　隔夜息跌穿2厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，周五(14日)全線回落。隔夜拆息再失守2厘，跌至1.73厘；1星期報2.10厘；至於與市民供樓相關的1個月期降至2.41厘，結束連升4日的強勢；3個月期企2.39厘。



14/6/2019

隔夜 1.73321厘

1星期 2.10714厘

2星期 2.45643厘

1個月 2.41679厘

2個月 2.39893厘

3個月 2.39857厘

6個月 2.35821厘

12個月 2.39286厘



13/6/2019

隔夜 2.32722厘

1星期 2.59536厘

2星期 2.76286厘

1個月 2.62964厘

2個月 2.56179厘

3個月 2.55607厘

6個月 2.42786厘

12個月 2.41857厘

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