港元拆息︰全線回落　隔夜息跌穿2厘

2019年06月14日 11:23
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，周五(14日)全線回落。隔夜拆息再失守2厘，跌至1.73厘；1星期報2.10厘；至於與市民供樓相關的1個月期降至2.41厘，結束連升4日的強勢；3個月期企2.39厘。

    14/6/2019
    隔夜 1.73321厘
    1星期 2.10714厘
    2星期 2.45643厘
    1個月 2.41679厘
    2個月 2.39893厘
    3個月 2.39857厘
    6個月 2.35821厘
    12個月 2.39286厘

    13/6/2019
    隔夜 2.32722厘
    1星期 2.59536厘
    2星期 2.76286厘
    1個月 2.62964厘
    2個月 2.56179厘
    3個月 2.55607厘
    6個月 2.42786厘
    12個月 2.41857厘
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