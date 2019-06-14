二手成交：長情業主沽黃埔花園海景戶　賺逾千五萬離場

利嘉閣地產聯席董事余美寶透露，紅磡黃埔花園新近錄得10期1座高層C室成交，單位實用面積約910方呎，為三房一套連衣帽間及儲物室間隔，外望鯉魚門海景。



單位原叫價1,830萬港元，直至近日以1,650萬元易主，減價180萬元或約10%，折合實用面積呎價約18,132元，建築面積呎價則約15,973元。



據悉，原業主約於1990年7月，以約146萬元買入上述單位。持貨約29年，現轉手帳面獲利約1,504萬元，單位升值逾10倍。



黃埔花園現時約190個單位放售，最低入場價710萬元起。



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