人民幣Shibor︰隔夜息挫至1.72厘
2019年06月14日 12:01
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(中新社圖片)
中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息跌20點子，至1.723厘；1星期息跌至2.56厘水平；1個月報2.89厘。
隔夜 1.7230厘 跌20.10點子
1星期 2.5650厘 跌1.80點子
2星期 2.4540厘 升1.40點子
1個月 2.8980厘 升2.00點子
3個月 2.9470厘 升0.30點子
6個月 2.9860厘 升0.40點子
9個月 3.1200厘 升0.10點子
12個月 3.2250厘 升0.50點子
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