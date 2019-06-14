人民幣Shibor︰隔夜息挫至1.72厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息跌20點子，至1.723厘；1星期息跌至2.56厘水平；1個月報2.89厘。



隔夜 1.7230厘 跌20.10點子

1星期 2.5650厘 跌1.80點子

2星期 2.4540厘 升1.40點子

1個月 2.8980厘 升2.00點子

3個月 2.9470厘 升0.30點子

6個月 2.9860厘 升0.40點子

9個月 3.1200厘 升0.10點子

12個月 3.2250厘 升0.50點子



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