【午市重點睇】港元拆息回軟　金價衝上1347美元

●港匯一度見7.8278，最新報7.8290，1個月期香港銀行同業拆息在1周以來首度下跌。美匯指數重上97，最新企97.06；圓匯報108.31；歐元兌美元報1.127；英鎊企1.267。在岸、離岸人民幣在6.92及6.93水平。金價曾衝上1,347美元，布油彈上62.02美元後，回順至61.75美元，紐油報52.45美元。道指期貨反覆向上。



●港股考驗二萬七，恒生指數半日跌141點或0.52%，報27,153點，騰訊偏軟，內房回吐。https://bit.ly/2MXc3A6

-新股翰森製藥曾炒高逾3成。

-中煙香港再飆22%，掛牌3日累漲近9成。

-東亞銀行發盈警，大行狠劈其目標價。

-廣州農商銀行擬發行14.3億美元境外優先股。

-新股中國船舶租賃每股定價1.34元。



●【即市分析】

-科創板開板，券商股有勢追落後？https://bit.ly/2Kjoe8e

-內房股有勢再發力。https://bit.ly/2ZqjAsl

-慎防港股彈完再散。https://bit.ly/2MNWr1J



●A股快報：滬深3大指數半日收市均向下。https://bit.ly/2IfdYeN



●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2wPCsVw



●人民幣中間價下調3點子，報6.8937，呈四連跌。



●人行進行1,000億元人民幣逆回購操作。



●第二上市中概股可納入港股通？李小加：「時間問題」。https://bit.ly/2XLXrEk

-傳港交所前高層涉違規，李小加：不評論個別市場猜測。



●貿戰升級：

-沃爾瑪等數百企業促美撤對華加徵關稅。

-大型晶片製造商博通調低年度銷售預測。



●中國擬設國家油氣管網公司，三桶油共持股五成。



●Facebook擬下周推虛擬貨幣，多間公司參與支援。https://bit.ly/2wSrDC3



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其他精彩新聞：【股民熱話】投資者短線要睇實呢三個「7」…

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