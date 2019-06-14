標普：今年內地住宅市場銷售額增長最多15%

評級機構標準普爾預計，2019年中國住宅市場銷售額按年增長12至15%，增速較2018年持平或略低，成交面積則預期增長約2至3%。



標普企業評級組董事陳令華指出，今年首4個月受評級的企業銷售按年升27%，主要受樓價上漲所推動，而市場銷情回暖主要由於流動性增加，按揭貸款申請難度降低，同時按揭利率下降，加上部分地方政府放寬政策令平均銷售價格回升。



他預期，當局為確保經濟在中美貿易戰等外圍不穩定因素可以保持平穩，下半年樓市信貸將大致保持寬鬆。他提醒中美貿易戰若緩解，政府會有空間稍微收緊調控，但目前而言房地產市場發展走向對中國經濟仍是十分重要。



住建部已對十個城市作出過熱預警，市場又有傳言當局收緊部分積極買地企業的融資渠道。他指出，與企業溝通及考察後，相信個別開發商有面對境內融資收緊情況，但並未出現全面性針對行業的政策，認為目前融資環境相對暢通，項目開發貸沒有受到影響，成本也比之前有所下降。



標普受評級企業所持土儲平均可供未來4.2年使用，然後若減去今年銷售目標，企業土儲使用量平均只剩1至3年，預期土儲量排名靠後的1/4開發商面臨補儲壓力，部分開發商或仍需積極增加土地儲備。



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