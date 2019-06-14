大家樂全年純利5.9億　派息65仙

大家樂集團(00341)公布，截至今年3月底止全年錄得股東應佔溢利按年增長28.86%，至約5.9億港元，每股基本盈利1.02元，派末期息65仙。



期內，集團收入增長0.8%至84.93億元；當中，香港區收入跌0.1%，至73.42億元，內地收入升7%，至11.51億元。



集團於香港的速食餐飲和機構飲食業務的收入跌0.6%至62.64億元，相關門店總數於3月底為298間，與2018年同期相同。休閒餐飲業務利潤貢獻大增，該業務收入按年升2.7%至9.05億元。



毛利率則升至13.4%，主要由於原材料和包裝成本的收入佔比從上一個財政年度的28.5%，下降至本年度的27.5%，同時人力開支控制得宜。



截至3月底，集團在香港設有358間分店，中國內地設有107間分店，另將積極於廣州和深圳開設新店。

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