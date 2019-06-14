人民幣Hibor：隔夜息跌穿3厘

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿3厘，回落至2.57厘；1、2星期，1、2、3、6及12個月拆息介乎2.92至3.63厘。



14/6/2019

隔夜 2.57433厘

1星期 2.92167厘

2星期 3.17233厘

1個月 3.30550厘

2個月 3.36483厘

3個月 3.39400厘

6個月 3.50167厘

12個月 3.63167厘



13/6/2019

隔夜 3.07567厘

1星期 3.46690厘

2星期 3.57500厘

1個月 3.53117厘

2個月 3.49217厘

3個月 3.52617厘

6個月 3.56617厘

12個月 3.74467厘



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