人民幣Hibor：隔夜息跌穿3厘
2019年06月14日 12:29
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿3厘，回落至2.57厘；1、2星期，1、2、3、6及12個月拆息介乎2.92至3.63厘。
14/6/2019
隔夜 2.57433厘
1星期 2.92167厘
2星期 3.17233厘
1個月 3.30550厘
2個月 3.36483厘
3個月 3.39400厘
6個月 3.50167厘
12個月 3.63167厘
13/6/2019
隔夜 3.07567厘
1星期 3.46690厘
2星期 3.57500厘
1個月 3.53117厘
2個月 3.49217厘
3個月 3.52617厘
6個月 3.56617厘
12個月 3.74467厘
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