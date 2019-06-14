人民幣Hibor：隔夜息跌穿3厘

2019年06月14日 12:29
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    (法新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿3厘，回落至2.57厘；1、2星期，1、2、3、6及12個月拆息介乎2.92至3.63厘。

    14/6/2019
    隔夜 2.57433厘
    1星期 2.92167厘
    2星期 3.17233厘
    1個月 3.30550厘
    2個月 3.36483厘
    3個月 3.39400厘
    6個月 3.50167厘
    12個月 3.63167厘

    13/6/2019
    隔夜 3.07567厘
    1星期 3.46690厘
    2星期 3.57500厘
    1個月 3.53117厘
    2個月 3.49217厘
    3個月 3.52617厘
    6個月 3.56617厘
    12個月 3.74467厘

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