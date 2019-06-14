樓價UPDATES：奧城．西岸一房戶減租15%

市場氣氛觀望，部分二手業主減租搶客。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌太古城夏宮閣中層A室，實用面積702方呎，三房間隔，以1,620萬港元易手，實用呎價23,077元。原業主持貨11年轉手，帳面獲利988萬元。



●鰂魚涌太古城建安閣中層B室，實用面積703方呎，三房間隔，以約1,530萬元易手，實用呎價約21,794元。單位2007年底至今升值約174%。



●西灣河鯉景灣逸華閣高層B室，實用面積約574方呎，兩房間隔，以約1,088萬元易手，實用呎價約18,955元。原業主於2012年購入物業，帳面獲利約502萬元。



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九龍區

●大角咀奧城．西岸低層B室，一房間隔，實用面積約238方呎，原月租叫1.7萬元，放租10日後減價2,500元，以1.45萬元租出，減幅近15%，實用呎租約60.9元。



●旺角麥花臣匯1B座中層C室，開放式間隔，實用面積約431方呎，以每月2.25萬元租出，實用呎租約52.2元。據悉，租客為外籍人士，睇樓1次即決定承租。



●大角咀帝柏海灣3座中層F室，實用面積469方呎，兩房間隔，月租2.35萬元租出，實用呎租約50.1元。



●九龍灣麗晶花園10座低層H室，實用面積約407方呎，兩房間隔，獲買家斥555萬元購入，實用呎價約13,636元。原業主持貨4年轉手，帳面獲利約175萬元。



●紅磡黃埔花園10期1座高層C室，實用面積約910方呎，三房間隔，原叫價1,830萬元，近日減至1,650萬元易主，實用呎價約18,132元。原業主持貨約29年轉手，升值逾10倍。



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新界區



●粉嶺碧湖花園2座低層A室，實用面積489方呎，三房間隔，以605萬元易手，實用呎價12,372元。原業主持貨約7年易手，升值約1.2倍。



●馬鞍山海濤居4座高層C室，實用面積404方呎，兩房間隔，議價後以718萬元易手，實用呎價17772元。單位5年升值約50.2%。



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