貿戰升級：周小川料人幣受壓　或引發競爭性貶值

彭博社引述中國人民銀行前行長周小川指出，中美緊張局勢下，內地對美國的出口將會下降，並有機會令人民幣承壓，內地應該開拓其他市場。一旦貿戰持續，可能引發全球貨幣競爭性貶值，破壞金融秩序。



他認為，各國將會採取擴張性財政及貨幣政策，以抵銷貿戰影響，惟相關政策僅為短期調整措施，無法準確對沖貿戰令進出口商造成的損失，根本解決方法是通過貿易磋商及改革世界貿易組織(WTO)，努力使貿易政策重回正軌，希望月底舉行的G20峰會有助穩定金融市場。



周五(14日)人民幣中間價報6.8937兌每美元，現貨市場匯價輕微受壓，在岸人民幣現跌18點子，至6.9238，而人民幣離岸價則報6.9355。



儘管近月人民幣貶值壓力有紓緩迹象，不過美銀美林亞洲貨幣及利率策略聯席主管Claudio Piron於報告中指出，若中美未能就貿易談判達成共識，美國對2,000億美元中國進口商品全面加徵25%關稅，並於G20峰會陷入僵局下，相信內地有理由容許人民幣跌穿「七算」，預計年底人民幣將跌至7.13，以抵銷關稅影響。



該行又指，於更差的情況下，若G20峰會未能達成協議，加上美國進一步擴大關稅範圍，則人民幣今明兩年年底將分別貶值至7.2及7.77。若人民幣貶值高於合理水平，或會觸發資本外流。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。