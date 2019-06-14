【瑞通推介】恒指10天線爭持　留意輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局減息預期升溫及在能源股帶動下，道指隔晚收報26,106點，升101點或0.4%。



恒指周四(13日)低見26,825點後有承接，並逐步收復失地，以全日高位收市，報27,294點，跌13點。周五(14日)早段跌逾100點，失守10天線(約27,150點)，暫連跌3日。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近5,000萬元，反映較多投資者仍以好倉博反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。



外電引述消息人士報道，阿里巴巴已向香港交易所提交保密上市申請，或集資200億美元。另一邊廂，有集資額近百億元的新股押後在港上市計劃。港交所周四低見255元後有承接，收市倒升1.2%，以近全日高位262.4元收市。周五早段跟隨大市跌1%，失守260元關口，向上阻力留意50天線(約263.4元)以及近期高位266.8元。周四有逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾510萬元淨流出。



內房股周四尾市集體抽上，其中中國恒大收升4.1%，以近全日高位21.55元收市。該股周五早段最多回吐逾3%，曾失21元和20天線，其後跌幅大為收窄至不足1%。約22.9元的250天線為下一反彈阻力，支持留意10天線約20.7元。外電報道，公司計劃和南韓SK集團在新能源汽車、動力電池等領域展開合作。另集團擬投資1,600億元人民幣，在廣州南沙建新能源汽車基地。此外，有券商報告指，在中長期基本面、政策面整體平穩趨勢下，內房的銷售和盈利增長確定性強。周四分別有20萬和8萬元淨流入其好倉和淡倉。



舜宇光學日前公布上月手機鏡頭出貨量按月跌近6%，被部分券商下調目標價和評級。不過該股急瀉一日後，周四反彈1.5%，重返70元附近。股份周五早段跌約2%，再度跌穿70元。周四有逾80萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾50萬元淨流出。



受啟德地皮撻訂事件以及政治環境影響，本地地產股走勢有轉弱迹象。新世界發展周四曾低見11.26元的近期低位，但其後獲買盤承接，幾乎收復失地。周五早段於11.5元附近整固，跌幅逾1%，反彈阻力先看10天線(約11.8元)。周四有約7萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄4萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(18664)，行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿17.6倍。貼價、中短期沽證(19365)，行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿12.8倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿9.6倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿6.2倍。



港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿9.5倍。貼價、短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿11.1倍。



中國恒大貼價、中短期購證(19717)，行使價22.8元，2019年12月到期，實際槓桿3.6倍。



新世界發展輕微價外、中短期購證(15453)，行使價：12.4元，2019年12月到期，實際槓桿6.8倍。



舜宇光學輕微價外、極短期購證(14733)，行使價75.05元，2019年7月到期，實際槓桿8.2倍。輕微價外、中年期購證(19104)，行使價78.05元，2019年12月到期，實際槓桿3.9倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿8.9倍。貼價、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿7.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64315)，收回價26,510點，槓桿比率36倍。熊證(64507)，收回價27,890點，槓桿比率26倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率16倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率15倍。



港交所牛證(64495)，收回價243.5元，槓桿比率13倍。熊證(64021)，收回價273.8元，槓桿比率14倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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