貿戰升級：李寧指生意暫未受影響　惟對前景審慎

李寧(02331)月前遭主要股東非凡中國(08032)大手減持，身兼兩間公司主席的李寧表示，非凡中國會繼續支持李寧，目前未有進一步減持的計劃。



中美貿易摩擦持續，李寧指，由於公司業務在內地生產及銷售，暫時看不到生意受到影響，惟長遠而言，可能會對消費情緒有負面影響，公司對前景感審慎。



他補充，目前會按計劃進行店舖擴張，但近年公司主要發展重心並非在開店上，反而是提升店舖效益，同時會加快電商業務的發展。



面對同行持續有收購新品牌，他稱集團會繼續以單品牌、多品類的策略，故目前沒有收購品牌計劃。

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