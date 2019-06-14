【專家樓評】汪敦敬：樓市醞釀新一輪「中空效應」

終於許多人意識到市場結構與市場氣氛的不同角色。市場結構是樓市的地心吸力，又如一棵植物在泥土裡面的根部，有關樓市的變化、趨勢已有既定的格局。但是，市場氣氛會影響樓市前進的起跌時間表，即樓市氣氛會因應各種因素而過分悲觀，在靜市時，靜的時間會較長；相反在旺市時，市場氣氛太樂觀，亦會令到上升的時間長了及樓價上升的幅度多了，今集筆者想分享其中會出現的「中空效應」。



「中空效應」即是在靜市中，表面上二手放盤量大增，應該會令到樓價有下調壓力，但由於政府政策下的按揭門檻關係，所以市場的變化過程中總有不規則的情況。



舉例2016年的「中空效應」，令屯門整體二手放盤量增加，惟350萬至450萬的放盤量反而減少。換言之，有關板塊在整體市場微調的情況下，盤量暗地裡減少，當樓盤減少到了一個臨界點之後，樓價便會急升並拉動其他板塊都出現樓盤減少及價格上調，成為了樓價向上的火車頭，是為「中空效應」。



2016年當時因為350萬至450萬的盤量減少，從而令到另一板塊即350萬以下的盤量由原本9個月增加1.2倍，在短時間4個月內減少6成，形成「中空效應」。



樓市去到近期又開始醞釀新一輪的「中空效應」！詳情如何？下回分解！



祥益地產總裁 汪敦敬



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