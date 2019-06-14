港元拆息全線回調　星展料已觸及高位

周五(14日)港元拆息全線下跌，其中隔夜拆息跌幅最大，挫59點子至1.73厘，與拆息按揭計劃相關的1個月期拆息，本周內首次錄得下跌，按日跌21點子至2.41厘。港元匯價於12時半報7.8283。



星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享認為，港元拆息已沒有太大上升空間，近日差不多已觸及高位，相信港息不可能長期高於美息。



對於近日銀行積極加入搶定存，他指港股受多個因素影響「唔太生性」，市場人士的投資興趣大減，不少人更將資金從活期戶口轉至定期存款，過程中會「格價」尋覓高息銀行。



他又指，近月企業有派息需要，加上臨近半年結，銀行需較多流動性，因此存款息口愈搶愈高，銀行從中既可鎖定資金來源「粉飾櫥窗」，又可做交叉銷售。



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