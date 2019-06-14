【高盛推介】資金留意騰訊港交所好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(13日)日一度失守330港元水平，最低見327.2元，及後跌幅收窄，收市跌約0.9%。周五(14日)早段則高開約0.1%後倒跌。公司首席運營官任宇昕表示，對視頻業務的前景依然保持樂觀，並會持續加大投入。



此外，近日獲市場關注，周四逆市重上260元水平的香港交易所，周五早段低開約0.3%後跌幅擴大。有報道指，阿里巴巴已向港交所秘密遞交上市文件。及有券商指若阿里巴巴成功在港上市，有望為港股的日均成交額增加10%至15%，及料可提高港交所的收入。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向追捧騰訊認購證，過去兩個交易日共錄得約4,030萬元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而周五早段亦見有資金趁低吸納認購證。



港交所方面，亦見近日資金傾向部署認購證，過去兩個交易日共錄得約1,120萬元資金流入。而認沽證於截至周三(12日)的5個交易日皆錄得資金流入，合共約800萬元，昨日則錄得約230萬元資金流出。



投資者如計劃趁低吸納騰訊認購證，可考慮以行使價330至370元間的中年期產品作部署。而當中部分高槓桿的產品差價已闊及累積高街貨，因此可留意當中低街貨的購證(15294)，行使價360.2元，2019年9月25日到期，實際槓桿10.6倍，行使價330至370元間、中年期的低街貨產品中，槓桿最高。



此外，近日市場關注行使價在377元附近，9月份到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的騰訊購證(19164)，行使價377.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.7倍，活躍條款產品中，槓桿最高。



另一方面，近日成交活躍的港交所認購證，所提供的槓桿只有約9倍。投資者如看好港交所，或可轉而留意為更貼價，而且更高槓桿，更值博的港交所購證(15807)，行使價271.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.2倍，較市場上活躍條款產品，更貼價兼更高槓桿。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮行使價240至260元間，即價外幅度約5%內的產品作部署。投資者可留意當中槓桿較突出的港交所沽證(28201)，行使價247.88元，2019年8月28日到期，實際槓桿12.5倍，行使價240至260元間產品中，槓桿最高。



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