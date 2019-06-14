【即市分析】跟炒半新股　最緊要貼市…

東方產經專欄作者股博士：大市欠缺焦點，炒家轉往半新股市場搵食，首日上市的翰森製藥(03692)，今早(14日)最多曾升31%高見18.7元後受壓，半日收報17.96元，仍較上市價14.26元高26%，成交高達16.3億元。



中國煙草總公司屬下指定境外平台的中煙香港(06055)，上市第三日繼續飆高，承昨天高收41%的強勢，即市曾再漲22%高見9.2元，較上市價4.88元累飆88.5%，惟現時升幅已明顯收窄至3.9%，半日報7.84元。至於昨天首掛齊「潛水」的太興集團(06811)及嘉濤(香港)控股(02189)亦現反彈，現分別升逾8%。



港股近期表現反覆，半新股勝在蟹貨少且波幅大，往往吸引資金大膽追捧。不過，細價半新股貨源普遍相當歸邊，容易成為大戶舞高弄低對象，加上升勢亦欠缺往績支持，升得快時跌得亦急。好似今朝幾隻半新股咁，升幅已明顯收窄，若然在高位追入，至今本錢已唔見咗一截。



雖然半新股鑊氣十足，小股民若想跟炒亦未嘗不可，但謹記只能小注炒短線，同時要跟得貼、轉身要快，一見唔對路就要狠心斬纜，以免墮入高位接火棒的陷阱。

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