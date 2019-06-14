樓價UPDATES：業主叫價回軟　囍逸減20萬即沽

市況不穩，業主叫價回軟，粉嶺囍逸一房單位，減價20萬元後即沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島6月暫錄2宗買賣，包括8座高層B室，實用面積830方呎，套三房間隔，享全海景，以1,608萬元易手，實用呎價19,373元。



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九龍區



●紅磡黃埔花園本月暫錄8宗買賣，平均實用呎價約17,768元，成交包括2期1座高層F室兩房戶，實用面積389方呎，最初開價780萬元放售，放盤僅一星期即獲接，現以763萬元易手，實用呎價19,614元。



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新界區



●粉嶺囍逸2座中層E室，實用面積約294方呎，一房間隔，原叫價500萬元，經議價後減價20萬元或4%，終以480萬元獲承接，實用呎價約16,327元。



●上水顯峯低層F室，兩房間隔，日前獲租客以12,000元承租，以實用面積404方呎計，折合呎租約30元。



●大圍金禧花園1座中層C室，實用面積314方呎，兩房間隔，議價後以599萬元易手，實用呎價19,076元。



●元朗采葉庭5座中層D室，實用面積460方呎，兩房間隔，以646萬元沽出，實用呎價14,043元。



●天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷本月共錄得5宗租務成交，栢慧豪園6座低層H室，實用面積494方呎，兩房間隔，以12,500元租出，實用呎租約25.3元。



●荃灣萬景峯停車場2樓一個雙號車位，業主於2018年已放盤，當時連租約叫價330萬元，今年初下調至300萬元，最終以288萬元沽出，原業主於2011年6月以90.5萬元一手買入，帳面獲利197.5萬元，期內升值約2.2倍。

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