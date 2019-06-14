恒地大埔蕉坑項目擬擴發展密度　多建1455伙

恒基地產(00012)大埔蕉坑住宅發展，於2016年獲城市規劃委員會許可，以1.2倍地積比率作公私營發展，提供795個公私營單位。發展商提出加大密度，以3.6倍地積比率發展該項目，預計興建2,250伙，伙數勁增1,455伙，增幅超過1.8倍。



根據城規會文件，上述發展項目地盤面積392,288方呎，包括約235,090方呎政府土地，提出由「住宅(丙類)10」，改劃為「住宅(丙類)11」，以增加發展密度，將建9幢分層樓宇，樓高11至17層，另有1至2層地庫，總樓面達約1,412,237方呎。



最新方案將有3幢用作公營房屋，提供912伙，私人住宅則設6幢，涉及約1,338伙。



申請人指出，地盤東面的白石角住宅地帶，地積比率3至3.5倍，而政府批出位於地盤東南面的博研路住宅地，地積比率亦為3.6倍。認為上述擬議申請的發展密度，與周邊土地相容，同時可回應增加房屋供應的訴求。



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