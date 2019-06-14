中國首5個月規模以上工業增加值升6%　低於預期

中國5月份規模以上工業增加值按年增5%，低於預期升5.4%，前值升5.4%。另今年1至5月，規模以上工業增加值按年升6%，低於預期升6.1%，前值升6.2%。



統計局公布，按經濟類型計，5月份，國有控股企業增加值按年增長3.7%；股份制企業增長6.6%，外商及港澳台商投資企業下降0.3%；私營企業增長7.8% 。



分三大門類看，5月份，採礦業增加值按年增長3.9%；製造業增長5%，回落0.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.9%，回落3.6個百分點。



5月社會消費品零售總額32,956億元人民幣(下同)，按年增長8.6%，高過預期的升8.1%，前值升7.2%。今年首5個月社會消費品零售總額161,332億元，按年增8.1%，預期升8%，前值升8% 。



2019年1至5月，全國固定資產投資217,555億元，按年增長5.6%，增速較1至4月回落0.5個百分點。其中，民間固定資產投資130,823億元，按年增長5.3%，增速較1至4月回落0.2個百分點。另5月份固定資產投資按年增長0.41%。



全國房地產開發投資在首5個月錄46,075億元，按年增長11.2%，增速較1至4月回落0.7個百分點。其中，住宅投資33,780億元，增長16.3%。住宅投資佔房地產開發投資的比重為73.3%。同期商品房銷售面積55,518萬方米，按年跌1.6%；商品房銷售額51,773億元，按年增長6.1%。



能源方面，5月份原煤產量3.1億噸，按年增長3.5%；生產原油按年增長1%至1,623萬噸；生產天然氣144億立方米，按年增12.9%；發電5,589億千瓦時，按年增長0.2%。1至5月，原煤產量按年增長0.9%至14.2億噸；生產原油7,929萬噸，按年增長0.7%；生產天然氣725億立方米，按年增長9.8%；發電2.8萬億千瓦時，按年增3.3%。



統計局表示，5月國民經濟續在合理區間運行，外圍環境不穩定及不確定因素有所增加，國內發展仍有不平衡及不充分問題，經濟持續健康發展的基礎還需鞏固。



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