歐股早段下挫　半導體股領跌

歐洲股市普遍下挫，英國富時100指數跌0.2%，報7,352點；德國DAX指數跌0.3%，報12,131點；法國CAC指數跌0.2%，報5,363點。



法國5月份消費者物價指數(CPI)終值按年增0.9%，略低過預期。



美國無廠半導體公司Broadcom季度業績遜預期，該公司更稱，因地緣政治風險及華為事件使需求下跌，料全年盈利會受挫。消息亦拖累歐洲半導體股全線下跌，德國Infineon跌2.8%；意法半導體跌2.7%；荷蘭BESI跌逾2.5%，ams挫4.75%；



德國福士汽車早前表示，將和美國福特汽車公司在自動駕駛和電動車的發展領域上，達成真正的合作關係。福士汽車早段隨大市向下，股價微跌0.3%。



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