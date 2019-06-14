五窮月冇運行！強積金人均再輸逾萬元

駿隆集團公布今年5月份強積金表現指數，截至5月31日，駿隆強積金綜合指數報213點，跌幅4.73%。三大主要指數中，股票基金指數跌7.80%，報284點；混合資產基金指數跌4.64%，報204點；固定收益基金指數輕微上升0.06%，報124點。月內強積金每人平均虧蝕10,058元。



駿隆常務董事陳銳隆表示，5月份環球股市出現調整，令強積金回報於該月錄得虧蝕。本年環球股市預期表現波動，亞洲新興市場較歐美成熟市場看高一線，美國聯儲局立場轉偏鴿派，令債券資產持續上升。他提醒投資者需謹慎分布資產，不需過急入市，可考慮偏重亞洲新興市場資產。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。