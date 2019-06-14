持續回落！二手樓價指數按周跌1.43%

二手樓價繼續調整。中原城市領先指數CCL最新報186.26點，按周跌1.43%，連跌兩星期。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.31點，按周跌1.41%。



四區指數二升二跌。受中美貿易談判氣氛惡化影響，港九市區樓價齊跌二周，是17周以來首見。港島CCL_Mass報188.26點，按周跌4.42%，連跌2周共4.66%。九龍CCL_Mass報183.79點，按周跌0.71%，連跌3周共2.43%。



新界東CCL_Mass報200.87點，按周升0.14%，連升2周共0.96%。新界西CCL_Mass報170.67點，按周升0.01%。顯示新居屋申請反應熱烈，刺激用家入市，支持新界兩區樓價齊升。

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