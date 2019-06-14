【fb直播】Chok上Chok落　恒指無路捉？

今個星期港股先高後低，Chok上Chok落，二萬七關都曾經穿埋！不過跌市成交唔算大，反映資金並非一面倒睇淡？下星期美國、英國、日本齊齊議息，應該點部署？



港元拆息持續高企，受影響嘅除咗香港地產股，仲有香港銀行股！各大銀行出動高息搶存款，息差壓力愈嚟愈大，中銀香港(02388)及恒生(00011)難有運行？



史上入場費最貴新股翰森製藥(03692)周五(14日)掛牌，一度比招股價高出逾48%；另一隻周初上市的中煙香港(06055)，亦曾再炒高88%！新股、半新股蟹貨少，短炒波幅夠和味？



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