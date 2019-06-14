【市後重點睇】美匯失守97關　金價升見1358美元

美匯指數失守97關，最新報96.96；港匯徘徊7.82水平；圓匯升上108.1；歐元兌美元報1.128；英鎊企1.266。在岸、離岸人民幣續處6.91及6.93。金價升見1,358美元。布油報61.83美元，紐油報52.49美元。道指期貨表現反覆，最新跌25點。



●市後關注點

-20:30 美國5月零售銷售

-22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值



●恒生指數連跌3日，收市跌176點或0.65%，報27,118點，險守二萬七；全周累漲153點或升0.5%。https://bit.ly/2MXc3A6

-東亞預警盈利大跌，股價曾瀉近9%至逾3年新低。

-大家樂全年純利5.9億，派息65仙。

-新股專輯：翰森製藥炒高36%，每手帳賺過萬元。



●港股格局︰曾永堅指外資多持觀望態度。



●A股快報：滬綜指收跌近1%，全周累升1.9%。https://bit.ly/2IfdYeN



●內地公布三大指標經濟數據，今年首5個月，中國規模以上工業增加值升6%，全國固定資產按年增長5.6%，兩數皆低於預期；期內，社會消費品零售總額按年增8.1%，勝預期。



●亞洲股市：日股收升84點，韓股失守2100關。https://bit.ly/2wPCsVw



●歐洲股市普遍下挫，英國富時100指數跌0.2%，報7,352點；德國DAX指數跌0.3%，報12,131點；法國CAC指數跌0.2%，報5,363點。



●【股匯攻略】國企指數仍然反覆向下。https://bit.ly/2FaPl0R



●【名家貼士】李偉傑：深圳高速趁調整吸納。https://bit.ly/2RfCMGs



●【專家樓評】汪敦敬：樓市醞釀新一輪「中空效應」。https://bit.ly/2KeZL3C



●【即市分析】

-跟炒半新股，最緊要貼市... https://bit.ly/2IgXqTQ

-金軟不宜多手博反彈。https://bit.ly/2Rg8q6s



●港元拆息全線回調，星展料已觸及高位。



●人民幣Hibor：隔夜息跌穿3厘。



●五窮月效應！月內強積金人均輸逾萬元。



●貿戰升級：

-李寧指生意暫未受影響，惟對前景審慎。

-周小川料人幣受壓，或引發競爭性貶值。



●標普：今年內地住宅市場銷售額增長最多15%。



●萬景峯車位288萬易手，較上月高位冧價15%。



●新盤部署︰元朗瑧頤獲批預售，料快將開價。



●二手樓價指數按周跌1.43%。https://bit.ly/2X7ewf5

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