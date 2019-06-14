貿戰升級：內地對歐美鋼管加徵反傾銷稅　最多10倍

內地傳媒報道，中國商務部周五(14日)公布，自即日起，上調原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用、合金鋼無縫鋼管反傾銷稅率，最高調升10倍。



上述反傾銷稅率由57.9%至147.8%，之前美國適用的反傾銷稅率為14.1%，歐盟適用的反傾銷稅率為13至13.2%。



其中，大部分美國公司將被徵收147.8%稅率，Wyman-Gordon Forgings則徵收101%稅率。歐盟方面，大部分徵收60.8%反傾銷稅，Vallourec Deutschland GmbH及VallourecTubes France的反傾銷稅率則為57.9%。



資料顯示，2014年5月9日，商務部宣布實施反傾銷稅，期限5年。2018年6月及上月，商務部分別發表通告表示，收到內地企業申請書，決定調查上述商品。

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