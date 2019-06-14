貨幣戰響警！美銀憂人幣貶至「7.77」　即港元近1兌1

再有大行發表報告，預警一旦貿易戰再升級，人民幣兌每美元恐遲早「破7」！當中，美銀美林發表最新報告指出，人民幣恐在2020年底時貶至7.77。



該行表示，人民幣走勢取決於6月28至29日的二十國集團(G20)領導人峰會，一旦會面失敗告終，人民幣兌每美元今年底「破7」，料低見7.13，即每百港元兌人民幣高見91水平。



該行又指，如果兩國在G20會後僅發表象徵式聲明，而美國仍繼續對2,000億美元中國進口貨品加徵關稅，2020年底人民幣兌每美元會跌見7.5，即每百港元兌人民幣會高見96水平；倘若美國總統特朗普正式對中國餘下3,250億美元進口貨品加徵25%關稅，同時提出其他制裁威脅，人民幣兌每美元會大跌至7.77，即與港元1兌1。



該行亦警告，如果人民幣過度貶值，將會引發資金外流，同時也會對鄰國貨幣造成負面影響。



【何謂對鄰國貨幣造成負面影響？】

長期以來，韓圜一直是人民幣的替代避險貨幣，走勢與人民幣息息相關，隨着人民幣貶值，韓圜今年不僅跌至2017年1月以來最低，更同樣面臨「關口」保衛戰，要盡力避免兌每美元跌穿1,200韓圜的重要水平。



目前美元兌韓圜處於1,185水平，即港元兌韓圜約151。今年以來，韓圜兌美元已大幅貶值約6%，為亞洲表現最差貨幣。



就此，首爾Hi Investment & Securities首席經濟學家朴尚勳早前表示，如果中美爭端加劇，例如美國總統特朗普「晒冷」加徵關稅，韓圜將更受挫，兌每美元恐怕連1,250也保不住，即港元兌韓圜或見160水平。



美銀美林早前亦認為，若人民幣「破7」，韓圜恐跟隨「破1,200」。



堪憂的是，由於MSCI正分階段調整中國在新興市場指數的權重，令南韓股市面對多達35億美元被動資金撤出，對匯價來說無疑是火上加油。再者，南韓央行偏向在第4季減息救經濟，更難維穩韓圜。



【記得參加「賞您睇」！每段財經新聞睇到尾，即可click掣儲分換禮品。】



【周小川警告貨幣戰】

事實上，中國人民銀行(即中國央行)前行長周小川周五(14日)警告，若貿易戰爆發，恐觸發全球多國貨幣競爭貶值，衝擊金融市場信心。



他認為，治本的辦法是貿易談判、世界貿易組織(WTO)改革等，中國要將對美減少的出口分散至其他國家。他更表示，中國金融需要巨大轉變，進一步開放是非常必要，因目前外部資金和機構佔金融市場的比例太低。



周小川在5月27日曾暗示，人民幣兌每美元的「7元整數關口」其實並不是很重要。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。