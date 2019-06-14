【中環剝花生】貿戰唔止變科技戰　貨幣戰都嚟緊？

中美貿戰持續困擾金融市場，月底舉行嘅二十國集團(G20)峰會會否帶來轉機？環球股市幾時先可以重生？



貿易戰已變成科技戰，美國總統特朗普出招有幾兇狠？對科技產業有幾大打擊？另外，人民銀行前行長周小川最新話，若貿戰持續，可能引發全球貨幣競爭貶值，唔通貨幣戰隨時一觸即發？傳統避險之選，日圓及黃金現時又係咪購入良機？



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