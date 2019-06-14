憂步三星後塵！華為延推摺芒機Mate X　趕做測試

中國科技巨企華為可摺芒手機Mate X原先預計6月正月開售，惟外媒報道，或延至9月才推出。



報道指，鑑於競爭對三星的摺芒手機月前供媒體試用時發現有缺陷，故華為亦因應此問題，對Mate X進行額外測試。華為發言人稱，希望全球發售Mate X，並專攻5G市場；作業系統則會使用美企Google的Android。發言人解釋，採用Android是因Mate X在推出時，華為並未遭美國列入黑名單，但若形勢繼續轉變，華為可在6至9個月後，發表鴻蒙作業系統。



Mate X售價約2,299歐元(約2.04萬港元)，支援5G技術。



至於三星摺芒手機Galaxy Fold問題頻生，發售日期一再延後，美國電信商AT&T周四(13日)更宣布，取消先前買家預購Galaxy Fold的訂單。

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