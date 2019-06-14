【深度解構】中美貿戰「燒傷」日本！經濟匯價皆受累

據日媒報道，日本經濟產業省在2019年的《通商白皮書》草案中，對於貿易保護主義表示嚴重擔憂；更指出中美摩擦有機會導致第三國家的貿易及產業出現混亂。有分析認為，貿易戰已殃及池魚，對大部分亞洲國家的實體經濟及金融造成一定損害，對站在夾縫之間的日本傷害就更明顯。



●日本出口連跌5個月

早前有外媒報道，全球第三大半導體生產商日本東京電子，決定不再向被美國列入黑名單的中國公司供貨，意味該公司或將放棄華為這個大客戶。報道更引述消息指出，另一家日本晶片設備供應商也考慮，停止向列入黑名單的中國公司發貨。



根據日本傳媒報道，華為去年向日本企業採購了總值約7,000億日圓的零件，除了東京電子外、索尼(Sony)及東芝等眾多日企與華為亦有生意往來。在中美對陣下，日本企業很可能會因政治壓力而被逼表態，繼而失去部分市場。



事實上，日本出口亦因貿易戰拖累，連續5個月下跌。日本財務省數據顯示，該國4月出口按年下跌2.4%，其中向中國出口的電子零件(包括半導體等)出口按年大跌21.5%，電子零件製造設備更挫41%。



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●關稅波及產業供應鏈

日本的出口主要來自三大產業，即機械、電子設備，以及汽車。日本財務省數據顯示，2018年出口總額當中，機械佔其中20.2%；電子設備(包括半導體等)佔17.3%；汽車(包括零件及電單車)則佔20.5%。然而，作為日本主要出口動力的汽車產業，已直接遭到關稅衝擊。



近年來，多數日本車企都選擇在中國設廠，建立生產線供應中國市場，以及出口至其他國家。惟去年鈴木汽車已率先從中國撤資，分析認為與中美貿易戰有關。



此外，日本丸紅經濟研究所所長金村卓早亦表示，美國將總值2,000億美元中國進口貨品關稅上調至25%，令日本企業加速轉移生產線。



值得注意的是，美國總統特朗普早前多次威脅，會對歐洲及日本進口車徵收額外關稅。另外，由於不少日本車企在墨西哥有設廠，故特朗普早前擬對墨西哥加徵關稅時，亦重挫了日本車企的股價，儘管上述兩項關稅尚未成真，但關稅威脅已對日本汽車業發展造成一定影響。



●日圓飆升 安倍經濟學恐失效

自安倍晉三2012年再度就任日本首相以來，他主張的「安倍經濟學」成功令日本走出了衰退陰霾，令經濟再現好的景氣。外界普遍認為，其寬鬆的貨幣政幣是推動日本經濟重拾增長動力的主因。然而，使日圓貶值救經濟的策略，在中美貿易戰下恐不再奏效。



在過去一段時間內，日圓貶值確實有助出口，但在中美持續摩擦下，金融市場風險大增，加上特朗普多次要求聯儲局減息，令大量資金湧入日圓避險，推高了日圓匯價。瑞士國家銀行(SNB)行長Thomas Jordan此前公開說︰「當中美貿易爭端在5月再次升級時，瑞士法郎及日圓均升值。」他續指出，在市況未明時，兩種貨幣(瑞士法郎及日圓)都被視為避風港。



日本央行行長黑田東彥早前也表示，若中美貿易摩擦進一步升級，除了會打撃貿易活動和企業信心，亦可能嚴重損害全球經濟。他亦曾提及日圓大幅升值會導致日本經濟受損。然而，在貿戰風險日益增加的情況下，外界普遍認為日圓升值在所難免。



日本央行前官員、牛津經濟研究院日本經濟研究負責人長井滋人更曾警告，日圓匯價或會出現每美元兌95日圓！這意味着「安倍經濟學」的最大武器恐將失效，或令日本經濟重現衰退。

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