【北水追蹤】仲未買夠！連日狂掃工行建行

港股繼續向下尋底，收市跌176點，報27,118點。港股通全日成交額逾72.7億元，佔主板成交約8.5%，北水淨流入金額24.8億元人民幣，為連續25個交易日錄得淨流入。



工商銀行(01398)及建設銀行(00939)依舊是北水最愛，其港股通分別錄得逾6.1億元及8.5億元淨流入；農業銀行(01288)則錄得2,493萬元淨流出。



內險股繼續別發展，中國平安(02318)之港股通錄6,752萬元淨流出，惟中國太保(02601)則獲北水淨買入逾1億元。



騰訊控股(00700)股價高開低走，其港股通僅錄4,573萬元淨流入。至於股價連日下跌的金山軟件(03888)，其港股通亦錄淨流出3,286萬元；而中國神華(01088)則獲北水淨買入7,184萬元。



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