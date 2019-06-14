大家樂：民眾消費審慎！近月香港快餐業務同店銷售僅持平

大家樂(00341)去年度香港區業務收入按年微跌，首席執行官羅德承表示，由於整體消費意欲較為審慎，令今年4至5月旗下香港快餐業務同店銷售按年持平。再者，由於公司提供的超值套餐較受歡迎，使平均消費亦僅平穩，惟強調「要在客次及平均消費之間取平衡」。他又指，公司會推出更多創意套餐，冀提升平均消費。



面對食材、人力成本等上升壓力，被問及會否加價時，他指，香港餐飲市場競爭大，消費者對價格敏感度高，因此公司向來定價克制，冀透過提供不同餐單組合，來推動平均消費上升。去年度平均消費逾38元，按年升超過1元。



羅氏強調，香港出外用膳的需求大，對業務前景有信心，今年更會加大拓展步伐，計劃增加20至30間分店。



對於近日香港出現社會運動，羅氏表示心情沉重，又稱餐飲是民生需求，員工在安全情況下繼續提供服務，相信個別地區分店或受影響，但對整體生意影響不大。

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