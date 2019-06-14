中港證監會舉行會議　探討加強跨境執法合作

香港證監會與中國證監會近期在南寧舉行了第八次定期高層會議，討論一系列有關跨境執法合作的事宜。



兩家監管機構在會上就針對雙方關注的案件開展協同調查達成了一致意見，以促進雙方將來聯手打擊重大或緊急跨境違法行為的執法行動。



會上，雙方深入探討了進一步加強跨境執法合作的方法，包括就涉及在兩地市場的上市公司(即A+H股發行人)的個案設立通報機制，和在國際證監會組織《多邊諒解備忘錄》協查框架下，設立證據共享機制；及舉辦專題性聯合培訓和以個案為基礎的交流工作坊，分享兩地辦案技術和經驗。



香港證監會法規執行部執行董事魏建新表示，新的合作機制為加深兩會在涉嫌違法主體、證人或證據處於雙方管轄區的重大或緊急案件上的合作奠定基礎，有助促進雙方在調查活動中建立更緊密的合作關係。

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